В Магнитогорске экс‑бухгалтера поликлиники осудили за мошенничество на 2,7 млн рублей

Женщина начисляла себе завышенную зарплату

Правобережный районный суд Магнитогорска вынес приговор бывшему главному бухгалтеру ГБУЗ «Центр медицинской профилактики». Она признана виновной в мошенничестве в крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Установлено, что в период с января 2019 года по июнь 2021 года женщина начисляла себе повышенную зарплату, формировала недостоверные реестры и платежные поручения по оплате труда сотрудников. Все завышенные суммы бухгалтер переводила себе на счет. Сумма ущерба составила 2,7 млн рублей.

Подсудимая вину признала, в содеянном раскаялась.

«Приговором суда ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. Исковые требования представителя потерпевшего о взыскании похищенной суммы удовлетворены в полном объеме», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Как ранее сообщал наш сайт, Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера спортивного комплекса «Лидер». Женщину признали виновной в мошенничестве на 2,6 млн рублей.