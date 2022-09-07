Правобережный районный суд Магнитогорска вынес приговор бывшему главному бухгалтеру ГБУЗ «Центр медицинской профилактики». Она признана виновной в мошенничестве в крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Установлено, что в период с января 2019 года по июнь 2021 года женщина начисляла себе повышенную зарплату, формировала недостоверные реестры и платежные поручения по оплате труда сотрудников. Все завышенные суммы бухгалтер переводила себе на счет. Сумма ущерба составила 2,7 млн рублей.
Подсудимая вину признала, в содеянном раскаялась.
«Приговором суда ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. Исковые требования представителя потерпевшего о взыскании похищенной суммы удовлетворены в полном объеме», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
Как ранее сообщал наш сайт, Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера спортивного комплекса «Лидер». Женщину признали виновной в мошенничестве на 2,6 млн рублей.