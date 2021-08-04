В Магнитогорске двух женщин осудили за хищение денег у пенсионерок

Виновные втирались в доверие к жертвам под предлогом снятия с них порчи

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор двум жительницам региона за мошенничество. Об этом сегодня, 4 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Судом установлено, что виновные специально приехали в Магнитогорск из Челябинска с целью подзаработать на доверчивых пенсионерах. Одна из подсудимых в сентябре 2019 года представилась целительницей и убедила местную жительницу, что на ней и всей ее семье лежит порча. Для снятия коварного заклятия пенсионерка вынесла из дома 70 тысяч рублей, мошенница похитила деньги, заменив их сувенирными купюрами.

Затем в марте 2021 года виновные встретили пенсионерку, также сообщили ей о порче и договорились снять ее за 290 тысяч рублей. На следующий день женщины встретились с потерпевшей, однако сразу же были задержаны полицейскими.

В отношении челябинок были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество и мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину»).

«Суд назначил им наказание в виде двух и трех лет лишения свободы условно с испытательном сроком в три и четыре года», — рассказали в региональной прокуратуре.

В Челябинске осудили двух женщин, похищавших деньги у пожилых пенсионеров. Тракторозаводским районным судом они приговорены к 7 и 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.

