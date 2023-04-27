В Магнитогорске двоих полицейских задержали по подозрению в распространении наркотиков

Сотрудники будут уволены после служебной проверки

Оперативники собственной безопасности областного главка выявили преступление, к которому могут быть причастны двое сотрудников УМВД по Магнитогорску. По предварительным данным, они могут быть причастны к сбыту наркотиков, сообщили сегодня, 27 апреля, в ГУ МВД по Челябинской области.

«По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Собранные полицией материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. При подтверждении судом вины сотрудников они понесут наказание в установленном законом порядке», — сообщили в ведомстве.

Руководство ГУ МВД по региону напоминает о жесткой позиции относительно сотрудников, преступивших закон.