В Магнитогорске двоих мужчин осудили за поджог кафе

Ущерб составил свыше 500 тысяч рублей

Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор двоим мужчинам. Их признали виновными в поджоге кафе «Восторг», сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Установлено, что 23-летний и 36-летний ранее судимые мужчины в ночь на 17 апреля подожгли здание кафе и скрылись. Позже сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых.

«Судом виновным назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев и 2 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в региональной прокуратуре.

Виновные должны выплатить ущерб владелице заведения.