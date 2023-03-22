В Магнитогорске двоих детей спасли на пожаре в квартире

Мальчики находились дома одни

Сегодня, 22 марта, в квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Строителей вспыхнул пожар. Пожарные вывели из квартиры 4-летнего и 9-летнего мальчиков. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Очаг пожара был обнаружен и локализован в ванной комнате. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

«С помощью спасательных комплектов детей вывели на улицу и передали медикам. После осмотра мальчики переданы родственникам. Дети находились дома одни», — сообщили в региональном ГУ МЧС.

Специалисты МЧС напоминают, что маленьких детей нельзя оставлять одних в квартире.