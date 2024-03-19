В Магнитогорске двое пьяных мужчин устроили ДТП и пытались ударить полицейского

Они задержаны

В Магнитогорске Челябинской области двое пьяных мужчин избили посетителя магазина, а затем начали оскорблять и пытаться ударить полицейского. Их задержали и доставили в участок для дальнейших разбирательств. Подробнее рассказали в пресс-службе ЧОП «Право роста».

Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов, расположенных на улице Московской. Прибывшим чоповцам продавцы указали на двух нетрезвых мужчин, которые ударили посетителя. Дебоширов вывели на улицу, где провели с ними беседу.

«После охранники обратили внимание, что эти два скандалиста садятся в поврежденную машину ВАЗ-2199, и повреждения эти явно возникли только что, после наезда на светофор. Были вызваны сотрудники ДПС, которые стали выяснять причины ДТП. Но дебоширы и тут отличились — не только оскорбляли их, но и попытались ударить инспектора»,— рассказали в пресс-службе ЧОП.

Усилиями полицейских и чоповцев мужчин удалось скрутить и усадить в служебный автомобиль. Обстоятельства ДТП выясняются.