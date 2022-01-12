В Магнитогорске двое мужчин украли у пенсионера 528 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых в краже 528 тысяч рублей у пенсионера. Об этом сегодня, 12 января, сообщили в полиции Магнитогорска.

По версии следствия 30-летний и 26-летний мужчины сначала продали потерпевшему аппарат для иглоукалывания, а затем какое-то время оказывали ему помощь по хозяйству за деньги. Пенсионер доверял мужчинам и разрешил им переписать данные своей банковской карты. Подозреваемые через мобильный банк перевели себе 488 тысяч рублей со счета жертвы. Также они украли у пенсионера 40 тысяч рублей наличными.

«В отношении магнитогорцев были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ („Кража“)», — сообщили в полиции.

Следователи проверяют причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.