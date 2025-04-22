В Магнитогорске двое мужчин пойдут под суд за незаконную добычу драгметаллов на 325 млн рублей

Изъято около 43 кг слитков и самородков

Жители Магнитогорска и Екатеринбурга предстанут перед судом за незаконную добычу и хранение драгоценных металлов, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

С января 2021 по июль 2024 года обвиняемые без лицензий добывали золото и серебро в Башкортостане, Челябинской и Свердловской областях, используя металлоискатели.

«Из добытого сырья они изготовили 138 слитков (более 14 кг) и хранили их в Магнитогорске. В октябре 2024 года их задержали при перевозке части слитков. В общей сложности изъяли около 43 кг драгоценных металлов (слитки, самородки, сыпучий материал) общей стоимостью почти 325 млн рублей», — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Дело направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска.