В Магнитогорске двое мужчин избили и ограбили местную жительницу

Пострадавшая написала заявление в полицию

В Магнитогорске двое мужчин напали на женщину и, избив ее, отобрали сумку. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в разбойном нападении, им грозит до 10 лет тюремного заключения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в вечернее время в Левобережном районе города. Как пояснила полицейским 43-летняя пострадавшая, она шла по улице, как вдруг к ней подбежали двое мужчин, нанесли ей многочисленные побои и украли сумку с сотовым телефоном. Ущерб женщина оценила в семь тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного противоправного деяния сотрудники уголовного розыска УМВД задержали ранее судимых 34-летнего и 32-летного местных жителей. Похищенное имущество частично изъято»,— уточнили в ведомстве.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой»). Максимальное наказание, которое грозит магнитогорцам, — лишение свободы на срок до 10 лет. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, полицейские устанавливают причастность мужчин к другим аналогичным преступлениям.