В Магнитогорске двое детей подожгли квартиру

Один из малышей получил ожоги

В Магнитогорске поздним вечером 29 августа вспыхнула квартира на первом этаже дома на улице Строителей. Пока хозяйка жилища и ее сожитель принимали у себя гостя, двое детей пяти и четырех лет нашли спички и устроили пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Первым запах дыма почувствовал гость, уснувший в квартире, он и забил тревогу. Взрослые вынесли детей из задымленного помещения на улицу. Тем временем в жилище полыхал диван и плавился натяжной потолок.

«Один из мальчиков пострадал в пожаре. У ребенка диагностировали ожог 1—2-й степени и отравление продуктами горения. Мы предполагаем, что на него попал расплавленный натяжной потолок. Ребенок госпитализирован в детскую больницу», — рассказал начальник дежурной смены СПТ Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона.

Кроме того, при пожаре пострадал 28-летний сожитель матери детей, устроивших поджог. У мужчины диагностировали ожог второй степени на площади 30% тела. Пострадавшего доставили в реанимацию.

Добавим, спасатели эвакуировали четырех жильцов, среди которых двое детей, с помощью спасательных устройств. Еще троих вывели на воздух по маршевым лестницам.

Огонь сильно повредил одну из комнат: сгорели мебель, потолок, часть окна. На месте работали 15 человек и пять единиц техники.