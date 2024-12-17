В Магнитогорске две девушки пытались пронести в следственный изолятор наркотики

Подозреваемых заключили под стражу

В Магнитогорске в СИЗО № 2 задержали двух 19‑летних девушек, которые пытались пронести своему родственнику более 10 граммов наркотика. В отношении нарушительниц возбудили уголовные дела о незаконном обороте запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Девушки пришли навестить своего родственника, отбывающего наказание за оборот наркотиков, в рамках дня открытых дверей. При досмотре у обеих посетительниц обнаружили спрятанные в личных вещах свертки с порошком. Экспертиза показала, что девушки пытались пронести почти 1,9 грамма мефедрона и 8,86 грамма гашиша.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Преступление пресечено сотрудниками оперативного отдела СИЗО № 2 ГУФСИН России по Челябинской области совместно с коллегами из управления МВД России по Магнитогорску.