В Магнитогорске окончено расследование уголовных дел о мошенничестве (статья 159 УК РФ) в отношении двух 20-летних девушек, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
По версии следствия, обвиняемые приезжали к пенсионерам, которым ранее позвонили злоумышленники и сообщили, что их родственники попали в ДТП и для устранения последствий нужны деньги. Девушки забирали средства, часть из них оставляли себе, остальное переводили на указанные мошенниками счета.
«Жертвами оказались 75-летняя и 95-летняя пенсионерки из Магнитогорска и 65-летняя жительница Златоуста. Сумма ущерба составила 940 тысяч рублей», — сообщили в региональном полицейском главке.
Автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам: *1593.
Как ранее сообщал наш сайт, юрист Родион Жеков из Магнитогорска отсудил у банка деньги, переведенные мошенникам.
Со злоумышленниками усиленно борются правоохранительные органы и банки, однако, несмотря на профилактические меры, южноуральцы продолжают переводить свои кровные зачастую даже не самым искусным обманщикам. Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.
Звонок от мошенников во время рабочего дня получила журналист Первого областного информагентства. Прочитайте, что из этого вышло.