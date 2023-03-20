Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска направила в суд уголовное дело главного врача ОГБУ «Кизильская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» и ветеринарного врача ОГБУ «Магнитогорская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных». Их обвиняют в служебном подлоге (статья 292 УК РФ) и получении взятки (статья 290 УК РФ). Об этом сегодня, 20 марта, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
По версии следствия, обвиняемые систематически получали деньги от продавца мясной продукции частных подсобных хозяйств за непроведение ветеринарных освидетельствований животных и осмотров транспорта, на котором перевозили товар.
«Обвиняемые незаконно вносили сведения в программу ФГИС „Меркурий“ и выдавали свидетельства о прохождении ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, получив за указанный период взятку на общую сумму свыше 309 тысяч рублей», — рассказали в региональной прокуратуре.
На имущество обвиняемых наложен арест. Дело рассмотрит Орджоникидзевский районный суд.
Уголовное дело в отношении взяткодателя также направлено в суд.