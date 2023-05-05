В Магнитогорске два человека отравились продуктами горения на пожаре в квартире

Из-за задымления на улицу эвакуировали 18 человек

В Магнитогорске в одной из квартир дома по улице имени газеты «Правда» мужчина и женщина отравились продуктами горения во время пожара. Об этом сегодня, 5 мая, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

ЧП случилось накануне, 4 мая. Огонь разгорелся в квартире на третьем этаже. Из-за задымления из дома эвакуировали 18 человек.

«Пострадали мужчина и женщина. Они были спасены сотрудниками МЧС. Пострадавшие госпитализированы», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.