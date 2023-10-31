В Магнитогорске драка двух школьников закончилась переломом руки и травмой головы

Следственный комитет проводит проверку

В Магнитогорске Челябинской области в раздевалке школы подрались два мальчика. В результате один из школьников получил черепно-мозговую травму и ушибы, второй — перелом руки. Следователи проводят проверку по статье «Халатность», сообщили в пресс-службе СК России.

Инцидент произошел в школе № 56. Как сообщили родители одного из школьников в социальных сетях, в раздевалке мальчик напал на их сына и начал бить по голове.

«Удары были такой силы, что школьник сломал себе руку о череп сына. С каких пор обычная драка заканчивается такими последствиями: у одного — черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы головы, у другого — перелом со смещением? И почему мальчик, сломавший себе руку о голову другого ребенка, считается пострадавшим?»— возмутилась женщина.

В пресс-службе городской полиции сообщили, что проверка по данному факту проведена, все свидетели произошедшего опрошены, также была проведена работа с администрацией школы.

«По результатам проверки вынесено решение в соответствии с действующим законодательством. Информация по материалу направлена на рассмотрение в Городскую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия решения в пределах компетенции в рамках действующего законодательства»,— уточнили в полиции.

В пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что по факту произошедшего в следственном управлении СК РФ по Челябинской области проводится проверка по статье 293 УК РФ («Халатность»).

В середине октября похожий случай произошел в челябинском образовательном центре № 5. В результате драки двух первоклассников один из детей получил серьезные травмы. На место вызывали полицию.