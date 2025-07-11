В Магнитогорске дошло до суда дело о хищении 10 млн рублей у туристов

Потерпевших от деятельности работницы турагентства более 50 человек

Работницу турагентства будут судить в Магнитогорске за хищение у туристов более 10 миллионов рублей и мошенничество, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, работая в агентстве Nextour, обвиняемая в период с декабря 2023 года по сентябрь 2024 года получила от граждан денежные средства на приобретение путевок, однако бронирование туров не произвела и похитила у 49 клиентов около 10 миллионов рублей. Ранее, в декабре 2022 года, она не вернула туристу за несостоявшуюся поездку свыше 158 тысяч. А в сентябре 2024 года, используя доверительные отношения с клиентом турагентства, оформила заем на сумму 1,1 миллиона рублей, изначально не намереваясь возвращать денежные средства, которые впоследствии похитила.

Женщине вменяются статьи о мошенничестве в особо крупном размере и присвоении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.