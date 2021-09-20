В Магнитогорске дорожные полицейские обстреляли автомобиль пьяного водителя

Мужчина грубо нарушил правила дорожного движения

Инспекторы ДПС во время ночной погони за злостным нарушителем ПДД вынуждены были применить табельное оружие и обстреляли автомобиль гонщика. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщили в полиции Магнитогорска.

31-летний водитель «Киа» проигнорировал требования полиции об остановке и попытался скрыться. Мужчина грубо нарушал ПДД, выезжал на встречную полосу, создавая угрозу для пешеходов и водителей.

«Полицейские применили табельное оружие. После предупредительного выстрела вверх инспектор ДПС произвел выстрелы по автомобилю „Киа“. Водитель в состоянии алкогольного опьянения был задержан», — рассказали в полиции.

В отношении нарушителя составлено шесть административных протоколов, в том числе по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).