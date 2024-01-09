В Магнитогорске дорогу засыпало печеньем после тройного ДТП с трамваем

Обстоятельства аварии устанавливает Госавтоинспекция

В Магнитогорске устанавливаются обстоятельства массовой аварии с участием трамвая, в результате которой проезжую часть засыпало кондитерскими изделиями. Инцидент произошел утром во вторник, 9 января, на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Уральской.





Предварительно Госавтоинспекцией установлено, что в 10:30 водитель фургона «Соболь» в результате неверно выбранных скорости движения и дистанции совершил столкновение с попутно следовавшим трамваем и автомобилем KIA Sportage.





«В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет. По факту ДТП с участием трех транспортных средств проводится проверка», — сообщили в городской ГИБДД.