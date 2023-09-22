В Магнитогорске доказали вину двух братьев, нападавших с оружием на жителей нескольких регионов

Злоумышленники избивали жертв и забирали деньги

В Магнитогорске следователи доказали вину двух братьев, которые устраивали разбойные нападения в Челябинской области и Башкирии. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, 5 сентября 2022 года злоумышленники опубликовали в интернете объявление о продаже автомобиля и договорились встретиться с потенциальным покупателем в Челябинске. На месте братья избили мужчину и забрали у него более миллиона рублей.

Полицейские проанализировали улики и выяснили, что подозреваемые живут в Магнитогорске, а к этому преступлению готовились заранее.

«Братья даже сделали фотографии автомобиля, который якобы собирались продать потерпевшему. Потерпевший опознал одного из нападавших, после чего было принято решение о немедленном задержании подозреваемых», — отметили в полиции.

У злоумышленников изъяли огнестрельное оружие. Вскоре выяснилось, что один из подозреваемых причастен к разбойным нападениям на микрофинансовые организации в Магнитогорске. Аналогичные преступления он совершал и в других регионах.

«Изъятые с мест преступлений гильзы были направлены для проведения баллистической экспертизы в Екатеринбург и Москву. В результате полученных сведений подтвердилась причастность магнитогорцев к совершению преступлений на территории Республики Башкортостан», — сообщили в ведомстве.

Удалось выяснить детали преступления, совершенного утром 27 июля 2022 года в башкирском селе Кусимовский Рудник. Вооруженные братья проникли в дом супружеской пары. На жильцов напали, а ценности из дома вынесли.

Было проведено более 30 криминалистических экспертиз, составлено 17 томов уголовного дела. Магнитогорские следователи доказали, что два брата действовали в составе вооруженной банды и с огнестрельным оружием нападали на граждан, забирая деньги в особо крупном размере.

Братьям предъявили обвинение по уголовным статьям: 209 «Бандитизм», 162 «Разбой» и 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Обвиняемых поместили под стражу, дело направили в областной суд для рассмотрения по существу.