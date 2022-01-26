В Магнитогорске директора юридической фирмы осудили за организацию незаконной миграции

Также приговор вынесли сотруднице компании за посредничество во взяточничестве

В Магнитогорске суд вынес приговор в отношении руководителя и сотрудницы юридической фирмы. Они признаны виновными в организации незаконной миграции, посредничестве во взяточничестве и даче взятки. Об этом сегодня, 26 января, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Установлено, что в 2020 году директор фирмы через свою сотрудницу передал взятку в размере 70 тысяч рублей начальнику структурного подразделения одного из районных отделов полиции города Магнитогорска (ранее осуждена судом) за непроведение проверок соблюдения требований миграционного законодательства иностранными гражданами, которым оказывали юридические услуги по оформлению документов для нахождения на территории РФ.

В отношении юристов были возбуждены уголовные дела по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»), части 2 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве») и части 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»).

«Приговором суда осужденным назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и 3,6 года лишения свободы условно соответственно», — сообщает СУ СКР по региону.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.