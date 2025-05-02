В Магнитогорске директора фирмы будут судить за невыплату зарплаты

Имея деньги, женщина тратила их на другие цели

Директор коммерческой организации из Магнитогорска пойдет под суд за невыплату зарплаты работникам фирмы, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

«С ноября 2023 года по октябрь 2024 года руководитель общества с ограниченной ответственностью полностью не выплачивала свыше двух месяцев заработную плату и иные установленные законом выплаты 21 сотруднику. В результате задолженность по оплате труда составила более 2,6 млн рублей», — отмечают в пресс-службе.

Следствие полагает, что у директора имелась реальная возможность для выплаты зарплаты, но она расходовала деньги на иные нужды организации, которые не являются первоочередными.

Пока шло расследование, директор вернула рабочим чуть более 1,4 млн рублей. Чтобы работники получили остатки зарплаты, у директора арестованы четыре объекта недвижимости, транспортное средство и расчетные счета.

СУ СК напоминает, что в случае полной невыплаты заработной платы свыше 2 месяцев или частичной невыплаты заработной платы свыше 3 месяцев граждане вправе обратиться в региональное следственное управление по телефону: 8(351)265-92-22.