В Магнитогорске директор учебного центра продавал водителям свидетельства о переобучении

Незаконной услугой успели воспользоваться 33 человека

Директор магнитогорского учебного центра «Лидер плюс» два года продавал свидетельства о переподготовке водителей по курсу вождения специальной техники. В реальности люди нигде не учились, сообщают пресс-службы СУ СК России по Челябинской области и ГУ МВД РФ по Челябинской области.

С 2021 по 2022 год 41-летний руководитель за денежное вознаграждение выдавал свидетельства о прохождении обучения по программам профессиональной переподготовки без фактического обучения по специальностям.

Незаконной услугой успели воспользоваться 33 человека. Общая сумма взяток превысила 520 тысяч рублей.

Уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп» направлено в суд. На личную машину директора — «Лексус NX200» стоимостью более 1,7 млн рублей — наложен арест.

Преступления выявлены сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Магнитогорску. Полиция также вела оперативное сопровождение по уголовному делу.