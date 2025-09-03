В Магнитогорске директор точки Wildberries похитил товаров на полмиллиона рублей

Предприимчивому бизнесмену вынесли приговор

В Магнитогорске вынесли приговор руководителю одного из пунктов выдачи сети Wildberries, который похитил товаров на 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что весной 2024 года обвиняемый, имея доступ к созданным им аккаунтам с привязкой к абонентским номерам, оплату поступивших в пункт выдачи заказов товаров не проводил, а для сокрытия хищений, используя доступ к программному обеспечению сети, производил в системе операции по их «отмене» и «возврату». При этом товар на склад не отправлял.

Приговором Ленинского районного суда Магнитогорска 31-летний мужчина признан виновным в мошенничестве. С учетом мнения гособвинителя суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Исковые требования потерпевшей стороны удовлетворены.