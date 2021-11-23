В Магнитогорске девушку заподозрили в изготовлении фальшивых денежных купюр

Полиция проводит проверку

В одной из оптик Магнитогорска сотрудники охранного предприятия задержали девушку, которая пыталась расплатиться фальшивой купюрой. Оказалось, она попадается на подобном уже не в первый раз. Об этом сообщает охранное предприятие «Право роста».

Накануне задержания в оптике эта же девушка отдыхала со своим парнем в кафе «Шашлычный дворик». Молодые люди также пытались оплатить счет фальшивой купюрой.

«Девушка была задержана сотрудниками группы „Право роста“ и передана для дальнейшего разбирательства в отдел полиции», — сообщили в охранном предприятии.