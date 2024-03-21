В Магнитогорске девушка перевела более полумиллиона рублей мошенникам

Злоумышленники представлялись сотрудниками операторов сотовой связи и банка

В Магнитогорске 20-летняя девушка стала жертвой мошенников и перевела им 560 тысяч рублей, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Потерпевшей поступил звонок якобы от оператора сотовой связи с сообщением об окончании срока договора. Для его продления девушку попросили назвать паспортные данные. Затем ей позвонил лжесотрудник портала «Госуслуги» и сообщил о попытке взлома личного кабинета. Далее к схеме подключился мнимый работник банка, который убедил жертву снять все деньги и перевести на безопасные счета.

Девушка сняла наличные в разных банкоматах Магнитогорска и отправила злоумышленникам.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ).

Автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам.

Жительница Челябинска Оксана Бокова стала очередной жертвой лжесотрудников ФСБ и Центрального банка РФ. Женщина рассказала Первому областному информагентству, почему поверила мошенникам.



Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.

