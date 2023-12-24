В Магнитогорске детские соревнования по плаванию закончились давкой и слезами

На ситуацию отреагировал министр спорта Челябинской области

Накануне, 23 декабря, в бассейне BWT в Магнитогорске прошли детские соревнования по плаванию. Но не только юные спортсмены, но их родители вернулись домой разочарованными и возмущенными: в фойе было не протолкнуться, многие дети теряли своих родителей и ревели, в раздевалках не было мест, а участникам приходилось ждать своих заплывов по несколько часов. Об этом родители юных участников соревнований сообщили в социальных сетях.

«Администрация собрала толпу народа в одном помещении, бедные дети по 1,5 часа ждали своих заплывов. В раздевалке ребенка пришлось переодевать на полу, так как все кабинки были заняты. Протолкнуться невозможно, некоторые дети уревелись, потеряли своих родителей. Кто-то сразу на входе разворачивался и уезжал! Это просто кошмар, а не праздник! Своего ребенка забрала в слезах, так как второго заплыва и награждения пришлось бы ждать, видимо, до вечера!»— написала одна из местных жительниц в паблике «Черное и белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, по словам родителей, участие в соревнованиях стоило 700 рублей и было обязательным. С тех, кто отказывался от участия, требовали объяснительную записку.

Дозвониться до администрации бассейна ИА «Первое областное» на момент публикации не удалось.

Министр спорта Челябинской области Александр Гриб сообщил, что в курсе ситуации, и назвал организацию мероприятия недопустимой.

«Это частный бассейн, и соревнования там проходили в инициативном порядке, не под эгидой федерации плавания Челябинской области, не под эгидой управления спорта Магнитогорска, тем более не под эгидой министерства спорта области. Нас, к сожалению, организатор не ставил в известность о своих планах. В понедельник мы запросим у собственников бассейна и организаторов подробную информацию о том, почему столько жалоб, почему они проводили это мероприятия не то, чтобы без согласования, а даже без уведомления органов управления спортом»,— сказал Александр Гриб.

Также он добавил, что до коммерческих организаций будет донесена информация о том, что проводить соревнования в таком виде недопустимо.