В Магнитогорске дерево упало на автомобиль и стоящего рядом водителя

Разбираемся, как быть с разбитой машиной в такой ситуации

В Магнитогорске дерево упало на автомобиль и его хозяина, стоящего рядом. Мужчина серьезных травм избежал, но как получить компенсацию за разбитую машину ИА «Первое областное» рассказал челябинский адвокат Александр Щербинин.



Сегодня на юге Челябинской области весь день идет снег. Тяжелым мокрым комком он собирается на ветках, из-за чего некоторые деревья падают. Так произошло во дворе водителя Lada Priora, который на парковке очищал машину, пишет «Магнитогорский рабочий».



Мужчина, отскочивший в последний момент, серьезных травм не получил, но автомобиль, на который упала ветка, вряд ли остался без вмятин.



Адвокат Александр Щербинин рекомендует в подобных ситуациях придерживаться следующего алгоритма действий.



Первое — зафиксировать на фото и видео факт происшествия. Если есть пострадавшие, то нужно вызвать скорую помощь. При наличии свидетелей — взять их контактные данные: это поможет в разбирательстве.



Затем нужно звонить в полицию, поскольку падение дерева на припаркованный автомобиль не расценивается как дорожно-транспортное происшествие. На место должен приехать участковый и составить рапорт, либо акт.



«После этого выясняем, кто отвечает за содержание и эксплуатацию этого дерева. Возможно, это управляющая компания или управление ЖКХ»,

— уточнил юрист.

Важно сделать оценку ущерба. Если он небольшой, то пострадавшему достаточно взять документ у дилера о стоимости работ. При большом ущербе нужно вызвать оценщика. Затем известить отвечающую сторону телеграммой на место происшествия, либо вручить соответствующее требование под роспись.Владельцы, которые имеют полис КАСКО, могут попробовать возместить ущерб через страховую компанию. Но порядок получения выплат, а также пакет документов и алгоритм действий может отличаться, поэтому нужно подробно изучить условия договора.