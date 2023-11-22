В Магнитогорске дебошир ранил ножом полицейского

Жизнь сотрудника вне опасности

Жительница Магнитогорска сообщила в полицию, что к ней в квартиру ломится агрессивный сосед. Когда экипаж патрульно-постовой службы прибыл по вызову, мужчина кинулся с ножом на одного из полицейских и ранил его в спину, сообщили сегодня, 22 ноября, в пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

После нападения дебошир попытался скрыться в своей квартире, но был задержан. Раненый полицейский обратился в больницу. Предварительно, внутренние органы не повреждены.

В отношении 33-летнего магнитогорца возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Решается вопрос об избрании меры пресечения.