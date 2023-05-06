В Магнитогорске будут судить жителя Казани за обман 12 человек на 160 тысяч рублей

Мужчина обещал потерпевшим инвестировать их деньги для получения хорошей прибыли

В Магнитогорске Челябинской области будут судить 24-летнего жителя Казани, который обманул 12 человек, проживающих в разных российских городах, в том числе в Магнитогорске, на сумму 160 тысяч рублей. Злоумышленник выманивал у потерпевших деньги, обещая инвестировать их для получения крупной прибыли, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Следователи выяснили, что мужчина создавал аккаунты в социальных сетях и размещал посты с информацией о возможности получения высокого дохода путем инвестирования. Для того, чтобы создать образ успешного человека, он скачивал из интернета фотографии постороннего мужчины на фоне дорогих автомобилей, в ресторанах и на курортах.

На предложения мошенника откликнулись 12 человек, в том числе жители Магнитогорска. В общей сложности они перечислили на карты подставных лиц около 160 тысяч рублей. Прибыль они так и не получили, а злоумышленник снял все деньги и потратил их на свои нужды.

«Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками отделения по противодействию преступлениям с использованием IT-технологий магнитогорского УМВД. Молодому человеку предъявлено обвинение по части 2 статьи 159 УК РФ („Мошенничество“). Свою вину он признал в полном объеме и возместил причиненный ущерб потерпевшим»,— уточнили в ведомстве.

Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.