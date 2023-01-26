В Магнитогорске будут судить водителя KIA, насмерть сбившего 10‑летнюю девочку

Обвиняемый в момент происшествия был пьян

Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение в отношении 49-летнего Евгения Григорьева, который в августе прошлого года на KIA Sportage насмерть сбил 10-летнюю девочку. Об этом сегодня, 26 января, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения за рулем авто на скорости не менее 101 км/ч сбил девочку, переходившую проезжую часть по улице Полевой. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. По ходатайству следователя СК судом наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 2 млн рублей в целях возмещения морального вреда», — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Обвиняемый находился под домашним арестом. Мать девочки требовала более жесткой меры пресечения.