В Магнитогорске будут судить мужчину за уклонение от армии

Ему грозит до двух лет тюрьмы

Следственный комитет передал на рассмотрение в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 24-летнего магнитогорца за уклонение от призыва на военную службу (часть 1 статьи 328 УК РФ). Мужчина получал повестки с 2019 года, но ни разу не явился в военкомат, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

«Обвиняемый, являясь военнообязанным, без законных оснований с 2019 года не являлся по врученным повесткам в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу»,— уточнили в ведомстве.

Следствие собрало достаточно доказательств и направило уголовное дело на рассмотрение в суд. Согласно действующему законодательству, по части 1 статьи 328 УК РФ магнитогорцу грозит либо штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.