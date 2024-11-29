В Магнитогорске будут судить экс‑заместителя начальника ФССП по делу о взятке

Также Полину Захарову обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями

В Правобережный районный суд Магнитогорска поступило уголовное дело бывшего заместителя руководителя регионального УФССП Полины Захаровой, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, Захарова получила от руководителя ООО «Профессиональная группа» услугу — обеспечение победы на торгах по приобретению квартиры в Челябинске по сниженной цене. В обмен обвиняемая отменила меры по исполнительному производству в отношении взяткодателя.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.