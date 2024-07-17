В Магнитогорске автомобилист сбил стоявшего на остановке мужчину

Он госпитализирован

Накануне, 16 июля, в Магнитогорске на улице 9 Мая 40-летний водитель автомобиля «Грейт-Волл» устроил ДТП с пострадавшим, сообщили в пресс-службе городской полиции.

По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил стоявшего мужчину, а также врезался в остановочный комплекс. От удара автомобиль опрокинулся.

В результате пострадавшего — 40-летнего мужчину — госпитализировали. Водитель авто серьезных травм не получил. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.