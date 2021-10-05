В Магнитогорске автомобилист сбил 13‑летнюю девочку на самокате

Ребенок пересекал дорогу по пешеходному переходу

В Магнитогорске автомобилист наехал на 13-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу на самокате. В результате ребенок получил многочисленные травмы и был госпитализирован, сообщили накануне, 4 октября, в пресс-службе Отдела ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску.

Инцидент произошел 2 октября в 14:30 в районе дома № 87 по Западному шоссе. 59-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля «Фольксваген Поло», наехал на 13-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу на самокате. В результате ребенок получил открытый перелом верхней трети локтевой кости со смещением и закрытый перелом обеих костей правого предплечья.

«Пострадавшая госпитализирована в ГАУЗ „Центр охраны материнства и детства города Магнитогорска“. Находилась на прогулке без сопровождения взрослых. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, в том числе в отношении родителей несовершеннолетней, по результатам которой будет принято процессуальное решение»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, на прошлой неделе в Миассе в результате столкновения двух автомобилей пострадали пять человек, включая 15-летнего подростка. Они получили различные травмы.