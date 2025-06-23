В Магнитогорске автомобиль сбил всадника на лошади на пешеходном переходе

Все живы, пострадала только техника

В Магнитогорске произошла необычная авария: вечером 22 июня 2025 года на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Зеленый Лог, в микрорайоне Зеленый Лог, автомобиль сбил всадника на лошади. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения и видеорегистратор.

По видеозаписям видно, как всадник на лошади, двигаясь с довольно высокой скоростью, пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. В этот момент в лошадь врезалась Lada Granta, за рулем которой находился 39‑летний водитель.

Сила удара была достаточно значительной: всадника и лошадь отбросило на тротуар. Испуганная лошадь, получившая, по предварительным данным, лишь ссадины и ушибы, убежала с места происшествия.

Сорокатрехлетний всадник отделался испугом, медицинская помощь ему не потребовалась. Автомобиль Lada Granta получил механические повреждения.