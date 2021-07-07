В Магнитогорске автомобиль сбил трехлетнего ребенка во дворе дома

В момент ДТП мальчик катался на самокате, находясь на прогулке с мамой

В Магнитогорске автомобиль сбил во дворе дома трехлетнего ребенка, катавшегося на самокате. Мальчик получил различные травмы. Подробнее рассказали в пресс-службе ОГИБДД по Магнитогорску.

Инцидент произошел 5 июля в 16:50 на улице 50-летия Магнитки около дома № 29/1. Трехлетний мальчик ехал на самокате по проезжей части во дворе дома, когда вдруг на него наехал автомобиль «Мазда СХ 30», за рулем которого находилась 43-летняя женщина. В результате ДТП ребенок получил перелом плюсневой кости левой стопы, ушибы и ссадины. Ему назначено амбулаторное лечение.

«На момент дорожно-транспортного происшествия ребенок находился в сопровождении матери. По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой в том числе будет дана юридическая оценка действиям родителей (законных представителей) по вопросу исполнения ими обязанностей по содержанию и воспитанию детей»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, в Челябинске в результате наезда автомобиля пострадал 18-летний молодой человек, который пересекал дорогу на электросамокате.