В Магнитогорске автомобиль с людьми вылетел с моста и упал в реку

Машина ушла на глубину около двух метров

Сегодня, 24 октября, в Магнитогорске с моста в реку Урал сорвался легковой автомобиль. Как сообщают очевидцы, выбраться из машины никто не успел. Сейчас на месте ЧП работают водолазы-спасатели, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Инцидент произошел в районе поселка Новосавинский. Автомобиль «Лада Приора» по неизвестной причине пробил ограждение и, сорвавшись с пятиметровой высоты, затонул на глубине двух метров.

«В настоящий момент поисковые работы на месте ЧП проводят спасатели-водолазы Магнитогорского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области»,— уточнили в ведомстве.

Сколько человек находилось в автомобиле — пока неизвестно.