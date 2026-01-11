В Магнитогорске автобус с пассажирами попал в ДТП

Пострадали два человека

Сегодня, 11 января, на Белорецком шоссе 40-летний водитель Ford совершил лобовое столкновение с рейсовым автобусом Toyota. В результате травмы получил один из семи пассажиров автобуса, а также пассажир легковушки. При проверке сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водитель Toyota перевозил пассажиров, нарушая ПДД, сообщили в областной ГАИ.

Инспекторы установили, что у водителя при себе не было необходимых документов, а транспорт имел неисправности. Госзнаки оказались подложными. Также водитель нарушил правила перевозки людей.

Автомобилиста привлекли к административной ответственности по шести статьям. Факт ДТП рассматривается отдельно.