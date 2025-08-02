В Магнитогорске 94-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком

Пожилой автомобилист нарушил ПДД

В Магнитогорске в ДТП на Дачном шоссе погиб 94-летний автомобилист, спровоцировавший аварию, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Днем 1 августа пожилой водитель Peugeot, выезжая с автозаправки на дорогу, проигнорировал знак 2.4 «Уступи дорогу». В результате он столкнулся с грузовиком МАЗ, которым управлял 55-летний мужчина. От удара обе машины выехали за пределы дороги и врезались в электроопору. Грузовик опрокинулся, иномарку смяло.

Водитель Peugeot скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка.