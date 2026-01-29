В Магнитогорске 9‑летний ребенок попал под машину при выходе из трамвая

По факту ДТП проводится административное расследование

В Магнитогорске устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок, выходивший из трамвая, сообщает Госавтоинспекция города.

Инцидент произошел в среду, 28 января, днем на улице Грязнова.

«Пятидесятидвухлетний водитель, управляя автомобилем Geely Emgrand, совершил наезд на девятилетнего пешехода, который вышел из трамвая во время высадки пассажиров на остановочном комплексе. В результате школьник получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям о нарушении ПДД, повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего и о непредоставлении преимущества в движении пешеходам.

