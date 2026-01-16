В Магнитогорске 81‑летняя пенсионерка скончалась в больнице после ДТП

Женщина переходила дорогу в неположенном месте

В Магнитогорске 81-летняя пенсионерка решила перейти улицу в неразрешенном месте и попала под колеса автомобиля. Сегодня, 16 января, женщина скончалась в больнице, сообщает ГАИ Челябинской области.

Трагическое ДТП произошло накануне, 15 января, на проспекте Карла Маркса. По предварительной информации, пенсионерка переходила проезжую часть в районе дома № 151. Ее сбил 22‑летний водитель за рулем ВАЗ‑21099.

В результате столкновения жительница Магнитогорска получила тяжелые травмы и была экстренно госпитализирована. Несмотря на усилия медиков, пострадавшая скончалась в больнице.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства аварии.