В Магнитогорске восьмилетний мальчик утонул в бассейне банного комплекса

Ребенок остался без присмотра родителей

В банно-оздоровительном комплексе «Купала в Магнитогорске» утонул восьмилетний мальчик. Об этом сегодня, 28 января, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Трагедия случилась накануне. Ребенок остался без присмотра родителей в бассейне глубиной более 1,5 метра.

«Подбежавшие родственники стали оказывать первую помощь, но спасти ребенка не удалось. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть», — рассказали в СУ СКР по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).

Как ранее сообщал наш сайт, Центральный районный суд Челябинска вынес приговор двум матросам-спасателям по делу о гибели шестилетнего мальчика в термальном комплексе «Лето».