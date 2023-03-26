В Магнитогорске 78-летний мужчина погиб под колесами иномарки

Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте

Сегодня, 26 марта, в Магнитогорске Челябинской области 66-летний водитель автомобиля «Хендай Туксон» насмерть сбил пенсионера. Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

Авария произошла на проспекте Карла Маркса, 89 в 12:30. Автомобилист не успел затормозить перед выскочившим на проезжую часть 78-летним мужчиной и наехал на него. Пенсионер от полученных травм скончался на месте происшествия.

Еще одна смертельная авария произошла минувшей ночью на территории Троицкого района. В результате столкновения легкового авто «ВАЗ» с грузовиком погибли водитель легковушки и четверо пассажиров в возрасте от 13 до 15 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

