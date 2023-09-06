В Магнитогорске 70‑летняя женщина перевела мошенникам пять миллионов рублей

Пенсионерка оформляла кредиты и даже продала квартиру, пытаясь заработать на инвестициях

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Жительница Магнитогорска в течение нескольких месяцев вкладывала деньги в лжеброкерскую фирму, желая заработать на бирже, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

С пенсионеркой связался якобы менеджер фирмы и предложил хороший заработок от торговли на бирже. Женщина взяла деньги в кредит и сделала первый вклад. Первое время на свой счет она получала процент от мнимых сделок.

«Когда пенсионерка решила оформить очередной кредит, сотрудники банка пояснили, что это возможно сделать только под залог квартиры. Таким образом, она снова оформила кредит, и общая сумма, которую она перевела мошенникам за три месяца, составила 1 миллион 300 тысяч рублей. Однако на этом мошенники не прекратили общение и уже скоро самостоятельно нашли риелтора и предложили женщине продать вторую квартиру. Полученные после сделки 3 миллиона 300 тысяч рублей она вновь отдала лжеаналитикам», — рассказали в региональном полицейском главке.

По словам потерпевшей, о мошеннических схемах она неоднократно слышала, однако поверила мошенникам после первых выплат. После того как женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в отдел полиции «Орджоникидзевский».

В Челябинской области работает горячая линия по борьбе с телефонным мошенничеством.

Как ранее сообщал наш сайт, жительница Челябинска Галина Мороз стала жертвой телефонных мошенников и перечислила им несколькими переводами 350 тысяч рублей. Деньги женщина сняла с кредитной карты.

Звонок от мошенников во время рабочего дня получила журналист Первого областного информагентства. Прочитайте, что из этого вышло.

