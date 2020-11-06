В Магнитогорске 7-летний ребенок остался один в горящей квартире

В жилище загорелся электрический щиток.

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В Магнитогорске вспыхнул пожар в пятиэтажном доме по улице Карла Маркса. В момент ЧП в квартире находился семилетний мальчик. Происшествие случилось утром 5 ноября.

Запах дыма почувствовали соседи. Через дверь ребенок сообщил им, что дома один, родителей нет, а в коридоре что-то горит. Очевидцы вызвали пожарных и попытались взломать дверь, но безрезультатно. Ее вскрыли прибывшие огнеборцы. Мальчик бросился бежать, его поймали и передали медикам.

«В квартире горел электрический щиток. Помещение было сильно задымлено и, так как кислорода для распространения огня было недостаточно, потушить горящий и уже обесточенный щиток решили щадящим способом, чтобы не заливать квартиру. Набрали две кастрюли воды — и быстро потушили», — рассказал помощник начальника караула 23 пожарно-спасательной части Константин Журавлев.

Мальчик отделался испугом, ожогов не получил, однако в больнице у него диагностировали легкую степень отравления продуктами горения. После осмотра его отпустили домой.