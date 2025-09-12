Вечером 11 сентября в Магнитогорске трамвай смертельно травмировал 32‑летнюю женщину, которая пересекала пути вне пешеходного перехода, рассказали в полиции города.
Инцидент зафиксирован около 20:25 у дома № 47 на улице Грязнова. По предварительным данным Госавтоинспекции, пешеход вышла на проезжую часть в неустановленном месте и была сбита трамваем, следовавшим от проспекта Ленина в сторону проспекта Карла Маркса. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Организована доследственная проверка. Полиция просит откликнуться свидетелей ДТП.
Между тем в Магнитогорске полицейские вернули два миллиона рублей четырем жертвам телефонных мошенников.