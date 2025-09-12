В Магнитогорске 32‑летняя женщина погибла под колесами трамвая

Трагический инцидент произошел накануне

Вечером 11 сентября в Магнитогорске трамвай смертельно травмировал 32‑летнюю женщину, которая пересекала пути вне пешеходного перехода, рассказали в полиции города.

Инцидент зафиксирован около 20:25 у дома № 47 на улице Грязнова. По предварительным данным Госавтоинспекции, пешеход вышла на проезжую часть в неустановленном месте и была сбита трамваем, следовавшим от проспекта Ленина в сторону проспекта Карла Маркса. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Организована доследственная проверка. Полиция просит откликнуться свидетелей ДТП.

