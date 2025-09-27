В Магнитогорске 19 сотрудниц спа-салона доставили в полицию

В заведении прошла проверка

В Магнитогорске полицейские и ОМОН проверили деятельность спа-салона в Орджоникидзевском районе, на работу которого от местных жителей поступали жалобы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители осмотрели помещения заведения для проверки поступившей им информации. Сотрудниц спа-салона — а это 19 девушек — полицейские доставили в отдел. Там их опросили, пробили по базам, а также предупредили об ответственности за нарушения.

Подобные проверки в регионе проходят регулярно.