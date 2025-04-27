В Магнитогорске 18 мигрантов доставили в полицию после рейда на рынке

Нескольких нарушителей привлекли к ответственности

В Правобережном районе Магнитогорска полицейские совместно с ОМОН нагрянули на один из рынков. Стражи порядка проверили около 80 работающих там человек, 18 из которых впоследствии доставили в отдел полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отделе МВД мигрантов дактилоскопировали, проверили их документы, а также причастность к совершению преступлений. В результате в отношении трех человек составили протоколы о незаконном осуществлении иностранным гражданином трудовой деятельности (статья 18.10 КоАП РФ). Также правоохранители выявили шестерых человек, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет.

Проверки, направленные на обеспечение правопорядка в миграционной сфере, будут продолжены.