В Магнитогорске 17-летняя угонщица «Мерседес-Бенца» въехала в здание, уходя от полиции

Владелец авто хотел подвезти юную попутчицу, но оказался пострадавшим

В Магнитогорске развернулись ночные приключения с участием 17-летней угонщицы иномарки премиум сегмента. Юную попутчицу хотел подвезти 29-летний горожанин, по пути он остановился за покупкой еды. Леди воспользовалась тем, что ключи остались в зажигании и уехала на «Мерседес Бенце». Но поездка длилась недолго, уходя от экипажа ДПС, девушка въехала в здание. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сегодня ночью сотрудники ГИБДД задержали подозреваемую в угоне автомобиля. В полицию обратился 29-летний магнитогорец, он рассказал, как вечером подвозил девушку по городу. Мужчина сделал остановку, чтобы по просьбе незнакомки купить что-нибудь из еды. Девушка воспользовалась ключами в замке зажигания и уехала на чужой иномарке.

В начале четвертого утра экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Александра Кислицина и лейтенанта полиции Игоря Сальникова заметили схожий по описанию «Мерседес». Водитель авто, заметив сотрудников полиции стал набирать скорость. Не справившись с управлением, в районе дома 21 по улице Жукова совершил наезд на препятствие — фасад здания.

Оказалось, что за рулем была 17-летняя девушка, не собственница иномарки. Сначала на автоледи составили протокол об административном правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). Девушку доставили в полицию.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Девушке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.