В Магнитогорске 17-летняя девушка погибла в перевернувшемся ВАЗе

Водитель скрылся с места ДТП, но был оперативно задержан

На грунтовой дороге в Магнитогорске 19-летний водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением, врезался в земляной вал, после чего легковушка опрокинулась. Смертельные травмы получила 17-летняя пассажирка, сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Оказалось, что водитель и трое его пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности. Погибшая девушка находилась на заднем сиденье.

Стаж вождения парня — 1,5 года, ранее он привлекался к административной ответственности за управление авто с техническими неисправностями.

В Челябинске водитель легковушки сбил толпу пешеходов, его отправили под административный арест, также возбуждено уголовное дело.